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Жителей СКФО обучат новым стандартам работы в области гостеприимства и строительства
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Жителей СКФО обучат новым стандартам работы в области гостеприимства и строительства 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Граждане, занятые в сферах строительства и туризма в регионах Северного Кавказа, пройдут в этом и в следующем годах дополнительное профессиональное обучение для снижения напряженности на рынке труда. Планируется, что в мероприятиях примет участие около 6,7 тыс. жителей округа, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РФ.
"В течение февраля Роструд заключил соглашения со всеми регионами на общую сумму 500 млн рублей. Средства до регионов доведены, и вы должны четко организовать работу по проведению конкурсных процедур, отбору площадок для стажировки, отбору рабочих мест для участников программы", — цитирует пресс-служба слова главы Минтруда РФ Максима Топилина.
Отмечается, что средства выделили в соответствии с постановлением правительства РФ о предоставлении субсидий субъектам Северо-Кавказского федерального округа на реализацию региональных программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
По словам Топилина, профессиональное обучение не должно вестись по старым схемам. «Мы говорим о том, что образовательные программы должны быть новыми и должны быть согласованы с соответствующими профессиональными сообществами — национальными объединениями строителей и Федерацией отельеров и рестораторов. И образовательные программы, и оценочные средства, и требования по прохождению практики, и прием экзаменов — все должно быть организовано в соответствии с новыми профессиональными стандартами под контролем ассоциаций работодателей», — цитирует пресс-служба слова министра.
В сообщении отмечается, что также Топилин предложил отбирать участников программы на конкурсной основе и публично по аналогии со всероссийским конкурсом «Лидеры России». «На выходе мы должны получить специалистов, которые начнут формировать новую культуру гостеприимства и новые стандарты качества в строительстве», — подчеркнул глава Минтруда РФ.
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