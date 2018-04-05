УФАС выявило нарушения на аукционе по ремонту подъездов домов в Зарайске

В подмосковном Зарайске нарушили порядок проведения электронного аукциона по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области. Московское областное УФАС рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия МУП «Единая служба коммунального хозяйства» при проведении электронного аукциона на выполнение текущего ремонта подъездов многоквартирных домов в городе Зарайск. Согласно доводу жалобы, предприятие неправомерно отклонило заявку общества на участие в электронном аукционе. «Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий МУП «Единая служба коммунального хозяйства» и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», — говорится в сообщении. Антимонопольное ведомство выдало учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.