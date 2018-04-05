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Полиция будет раскрывать данные нарушителей правил парковки
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Полиция будет раскрывать данные нарушителей правил парковки 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Полиция сможет раскрывать персональные данные автовладельцев органам местного самоуправления. Речь идёт о тех водителях, которые паркуются на газонах или не оплачивают платную парковку. Соответствующий законопроект 5 апреля приняла в первом чтении Госдума.
В настоящее время административные дела таких нарушителей правил парковки отнесены к полномочиям органов МСУ, но их, как правило, прекращают из-за отсутствия данных о нарушителях. Полиция может раскрывать личную информацию об автовладельцах только по запросам федеральных и региональных властей.
Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации во главе с Людмилой Боковой. Предполагается внести поправки в законы «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Сенаторы утверждают, что проблема актуальна для крупных городов, где власти активно развивают систему платных парковок, в частности для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону.
Парламентарии подчёркивают, что одно парковочное место используют в течение 2-4 часов в сутки, при этом оплата происходит чаще всего лишь за полчаса. При средней стоимости парковки в 30 рублей за час законопроект позволит местным бюджетам ежемесячно дополнительно получать от 32 до 76 млн рублей в месяц.
Выступая на пленарном заседании, Людмила Бокова отметила, что конфиденциальность персональных данных будет обеспечена тем, что сотрудники органов внутренних дел будут соблюдать соответствующий закон.
Первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал, что законопроект является очень своевременным.
«Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета и наведёт порядок с парковкой в городах нашей страны», — уверен депутат.
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