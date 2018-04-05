Полиция будет раскрывать данные нарушителей правил парковки

Полиция сможет раскрывать персональные данные автовладельцев органам местного самоуправления. Речь идёт о тех водителях, которые паркуются на газонах или не оплачивают платную парковку. Соответствующий законопроект 5 апреля приняла в первом чтении Госдума

В настоящее время административные дела таких нарушителей правил парковки отнесены к полномочиям органов МСУ, но их, как правило, прекращают из-за отсутствия данных о нарушителях. Полиция может раскрывать личную информацию об автовладельцах только по запросам федеральных и региональных властей.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации во главе с Людмилой Боковой . Предполагается внести поправки в законы «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сенаторы утверждают, что проблема актуальна для крупных городов, где власти активно развивают систему платных парковок, в частности для Москвы Краснодара , Ростова-на-Дону.

Парламентарии подчёркивают, что одно парковочное место используют в течение 2-4 часов в сутки, при этом оплата происходит чаще всего лишь за полчаса. При средней стоимости парковки в 30 рублей за час законопроект позволит местным бюджетам ежемесячно дополнительно получать от 32 до 76 млн рублей в месяц.

Выступая на пленарном заседании, Людмила Бокова отметила, что конфиденциальность персональных данных будет обеспечена тем, что сотрудники органов внутренних дел будут соблюдать соответствующий закон.

Первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал, что законопроект является очень своевременным.

«Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета и наведёт порядок с парковкой в городах нашей страны», — уверен депутат.