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Когда и где можно освятить куличи?
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Когда и где можно освятить куличи? 

АиФ-Оренбург 34 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Освящать праздничную снедь в большинстве церквей будут в субботу после утреннего богослужения и до вечера, также после литургии в пасхальную ночь и после литургии в воскресное утро. Узнать точное расписание можно в самих церквях.
В Никольском соборе Оренбурга куличи будут освящать с 11 утра до 23 часов ночи в субботу и с 7 утра до 12 часов дня в воскресенье. Также в Димитриевском монастыре Оренбурга снедь будут освящать в субботу с 11 — 20 часов и в воскресенье (как после ночной литургии, так и утренней).
В Свято-Георгиевском соборе Орска куличи и яйца можно будет освятить с 17-20 часов в субботу.
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