Когда и где можно освятить куличи?

Освящать праздничную снедь в большинстве церквей будут в субботу после утреннего богослужения и до вечера, также после литургии в пасхальную ночь и после литургии в воскресное утро. Узнать точное расписание можно в самих церквях.

В Никольском соборе Оренбурга куличи будут освящать с 11 утра до 23 часов ночи в субботу и с 7 утра до 12 часов дня в воскресенье. Также в Димитриевском монастыре Оренбурга снедь будут освящать в субботу с 11 — 20 часов и в воскресенье (как после ночной литургии, так и утренней).