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На пляжах Калининградской области замечены тюлени
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На пляжах Калининградской области замечены тюлени 

Вести Калининград 36 минут назад
Фото: Вести Калининград
На побережье Балтийского моря в Калининградской области вышли тюлени. Накануне, 4 апреля, одного из них сфотографировали очевидцы в Янтарном. Снимок опубликовал участник «Клуба любителей янтаря» на сайте «ВКонтакте».
“Вчера тоже рядом с ним проходили, рычал как тигр”, — прокомментировал фотографии другой пользователь.
Один из участников сообщества также продемонстрировал фотографию, но уже другого тюленя и на другом участке пляжа. «Вчера тоже встретили, на западе», — написал он.
Каждый год на пляжах Калининградской области можно встретить тюленей. Для этих млекопитающих большую опасность представляет мусор, который люди оставляют после себя. Также специалисты напоминают, что это хищники, поэтому приближаться к ним близко и кормить с рук — опасно для жизни.
В акватории Балтийского моря насчитывают три вида тюленей. Сейчас, ранней весной на свет появляются детеныши — бельки. Чаще всего они и выходят на побережье. Балтийский серый тюлень занесен в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.
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