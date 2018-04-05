Порядка 20 территорий определено в Котельниках для проведения субботника

Порядка 20 территорий определено в городском округе Котельники , где пройдет субботник. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова

В настоящее время определено порядка 20 территорий, где состоится субботник. Уборка будет проходить в Томилинском и Кузьминском лесопарках, во дворах, скверах и других общественных местах. На субботник выйдут сотрудники администрации, различных предприятий и учреждений, служб ЖКХ, дорожники, депутаты, горожане

— Ирина Польникова.

Глава Котельников добавила, что в рамках месячника по благоустройству в апреле в городе будет проводиться ремонт и покраска игровых элементов на детских площадках, уборка полосы отвода железной дороги, мытье фасадов торговых объектов, санитарная обработка контейнерных площадок и урн, побелка деревьев, чистка ливневых канализаций и другие виды работ.

Месячник по благоустройству объявлен в апреле. Общегородской субботник в Котельниках состоится 21 апреля. Весь необходимый инвентарь будет закуплен. В городском округе откроются места сбора и выдачи инвентаря.