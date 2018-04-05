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Порядка 20 территорий определено в Котельниках для проведения субботника
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Порядка 20 территорий определено в Котельниках для проведения субботника 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Порядка 20 территорий определено в городском округе Котельники, где пройдет субботник. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
В настоящее время определено порядка 20 территорий, где состоится субботник. Уборка будет проходить в Томилинском и Кузьминском лесопарках, во дворах, скверах и других общественных местах. На субботник выйдут сотрудники администрации, различных предприятий и учреждений, служб ЖКХ, дорожники, депутаты, горожане
— Ирина Польникова.
Глава Котельников добавила, что в рамках месячника по благоустройству в апреле в городе будет проводиться ремонт и покраска игровых элементов на детских площадках, уборка полосы отвода железной дороги, мытье фасадов торговых объектов, санитарная обработка контейнерных площадок и урн, побелка деревьев, чистка ливневых канализаций и другие виды работ.
Месячник по благоустройству объявлен в апреле. Общегородской субботник в Котельниках состоится 21 апреля. Весь необходимый инвентарь будет закуплен. В городском округе откроются места сбора и выдачи инвентаря.
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