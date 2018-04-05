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«Мособлэнерго» подключило шесть ФАПов в Подмосковье с начала года
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«Мособлэнерго» подключило шесть ФАПов в Подмосковье с начала года 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
АО «Мособлэнерго» с начала 2018 года осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям и выдало напряжение на шесть подмосковных фельдшерско-акушерских пунктов, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Социально значимые объекты расположены в Воскресенском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Пушкинском районах, а также в городском округе Клин и Серебряных Прудах. Работы проводились в строгом соответствии с нормативными сроками», — говорится в сообщении.
АО «Мособлэнерго» исполнило необходимые мероприятия для технологического присоединения медицинского пункта в селе Глинково Сергиево-Посадского района. Учитывая социальную значимость объекта, компания в кратчайшие сроки провела подключение, взяв на себя обязательства реорганизованной электросетевой компании, с которой ранее был заключен договор.
Технологическое присоединение медицинских учреждений, а также детских садов, школ и многоэтажных жилых домов находится на особом контроле в профильном департаменте компании и в министерстве энергетики Московской области.
Всего с начала года компания исполнила более 1 тысячи договоров на технологическое присоединение, а мощность подключений составила свыше 40 тысяч кВт.
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