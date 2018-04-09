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Канатную дорогу на стадионе «Лужники» планируют запустить к лету
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Канатную дорогу на стадионе «Лужники» планируют запустить к лету 

РИАМО 2 часа назад
Фото: Комплекс градостроительной политики г. Москвы
Работа по натяжению тросов для канатной дороги в «Лужниках» в столице завершена, объект планируют запустить к лету, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«К настоящему времени полностью натянуты стальные тросы для канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников». В ближайшее время планируется начать монтаж кабин для пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, поставщиком кабин выступит компания Lamborghini. В целом работы по канатной дороге идут в хорошем темпе, к лету, к началу чемпионата мира ее планируется запустить.
Заммэра добавил, что протяженность канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников составит 737 метров, на ней расположатся три станции: верхняя — на улице Косыгина, промежуточная — на Воробьевской набережной, нижняя — на Лужнецкой набережной.
«Это будет не только туристический аттракцион, канатка решит две другие задачи — спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах», — добавил Хуснуллин.
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