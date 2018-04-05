Дума поддержала проект об обязанности приглашающих мигрантов контролировать их выезд из РФ

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается обязать приглашающую сторону контролировать своевременность выезда иностранных граждан из России , а также соблюдение ими целей визита.

"Законопроектом предлагается установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в РФ и сроков их пребывания в РФ", — говорится в пояснительной записке.