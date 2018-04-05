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Госдума приняла в первом чтении механизм блокировки порочащих сведений в сети
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Госдума приняла в первом чтении механизм блокировки порочащих сведений в сети 

Ведомости 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий судебным приставам ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц, сообщает «Интерфакс».
Инициативу поддержал 341 депутат. Двое воздержались от голосования. Голосовавших против не оказалось.
Согласно законопроекту, если распространители такой информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор в течение рабочего дня.
Соответствующие поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», инициировала группа депутатов из «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — уверены авторы инициативы.
«Ведомости» 2 апреля писали, что механизмы разблокировки сайтов в поправках не предусмотрены. Если информация порочит честь и достоинство, она не будет разблокирована — по аналогии с экстремистскими материалами, пояснял газете соавтор проекта, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.
В то же время представитель Роскомнадзора говорил изданию, что его ведомство в подготовке и обсуждении этих поправок не участвовало и на согласование в службу они не поступали.
Ранее единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли на рассмотрение парламентариев законопроект, предлагающий штрафовать физических лиц в случае отказа от удаления порочащей информации на 3–5 млн руб., юридических лиц — на 30–50 млн руб. Боярский подчеркивал, что в первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица. «Для физических лиц — пользователей эти меры, скорее, упреждающие», — говорил он.
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