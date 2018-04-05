Госдума приняла в первом чтении механизм блокировки порочащих сведений в сети

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий судебным приставам ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц, сообщает «Интерфакс»

Инициативу поддержал 341 депутат. Двое воздержались от голосования. Голосовавших против не оказалось.

Согласно законопроекту, если распространители такой информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор в течение рабочего дня.

Соответствующие поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», инициировала группа депутатов из «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — уверены авторы инициативы.

«Ведомости» 2 апреля писали, что механизмы разблокировки сайтов в поправках не предусмотрены. Если информация порочит честь и достоинство, она не будет разблокирована — по аналогии с экстремистскими материалами, пояснял газете соавтор проекта, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный

В то же время представитель Роскомнадзора говорил изданию, что его ведомство в подготовке и обсуждении этих поправок не участвовало и на согласование в службу они не поступали.