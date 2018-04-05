В России началось серийное производство техники для цифровой маркировки фармтоваров

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Единый оператор системы маркировки в РФ Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) начал серийное производство оборудования для цифровой маркировки фармацевтических товаров на мощностях госкорпорации «Ростех» . Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"Совместно с Ростехом начато крупносерийное производство оборудования для маркировки «Линия-К», которое является оптимальным вариантом для обработки 250-300 пачек в минуту. Это оборудование уже сегодня может устанавливаться на фармацевтических предприятиях", — сказал глава ЦРПТ Михаил Дубин

По его словам, в настоящее время на производственных площадках госкорпорации ведется разработка полностью роботизированного решения для маркировки.

В свою очередь, директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Куликов отметил, что особенностью серии «Линия-К» является возможность адаптации техники под конкретные задачи предприятия, быстрое внедрение в производственный процесс и минимальные сроки поставки. «Кроме того, цена импортных аналогов примерно на 40% выше», — добавил он.

Согласно программе по локализации оборудования, утвержденной совместно с Минпромторгом РФ Росздравнадзором , до конца 2018 года планируется поставить на рынок не менее 200 комплектов оборудования для цифровой маркировки.

В конце марта 2018 года сообщалось, что логистический оператор цепочки фармацевтической продукции «Сантэнс Сервис» получил первый комплект оборудования для маркировки товаров — полуавтоматическую станцию агрегации «Линия-S».

О системе маркировки

Пилотный проект по внедрению системы маркировки фармацевтической продукции стартовал с января 2017 года, с 2018 был начат эксперимент по маркировке [упаковки] табачных изделий.

В рамках пилота используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляться автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.