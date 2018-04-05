«Самая плохая мать» перечислила все свои грехи в Instagram

Фитнес-блогер Сиа Купер (Sia Cooper) ответила в Instagram на претензии недоброжелателей, называющих ее «плохой мамой».

Мать двоих детей пожаловалась, что ее постоянно обвиняют в неправильном поведении. «Если бы мне давали цент каждый раз, когда обзывали „плохой мамой“, я была бы очень богата», — написала Купер на своей странице.

По словам американки, подписчики ругали ее за фитнес-тренировки во время беременности, использование консервов, татуировки, употребление вина и даже за сборку мотоциклов в качестве хобби. Кроме того, люди постоянно высказывали другие, иногда совсем нелепые претензии.

Девушка, отвечая недоброжелателям, написала на руке и животе фразу «Плохая мама», а также позировала с бутылкой вина рядом с детьми. Те, в свою очередь, перемазались конфетами и сидели с планшетом в руках.

В конце поста блогер добавила, что у родителей не может быть правильного решения проблемы воспитания детей. «Все, что работает в одной семье, может не работать в другой», — заявила Купер.

В конце 2017 года американская блогерша The Unmumsy Mum опубликовала в Facebook фотографию своего обнаженного тела после родов. Подписчики похвалили новоиспеченную мать за честность и открытость, а также поздравили с рождением ребенка.