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«Самая плохая мать» перечислила все свои грехи в Instagram
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«Самая плохая мать» перечислила все свои грехи в Instagram 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фитнес-блогер Сиа Купер (Sia Cooper) ответила в Instagram на претензии недоброжелателей, называющих ее «плохой мамой».
Мать двоих детей пожаловалась, что ее постоянно обвиняют в неправильном поведении. «Если бы мне давали цент каждый раз, когда обзывали „плохой мамой“, я была бы очень богата», — написала Купер на своей странице.
По словам американки, подписчики ругали ее за фитнес-тренировки во время беременности, использование консервов, татуировки, употребление вина и даже за сборку мотоциклов в качестве хобби. Кроме того, люди постоянно высказывали другие, иногда совсем нелепые претензии.
Девушка, отвечая недоброжелателям, написала на руке и животе фразу «Плохая мама», а также позировала с бутылкой вина рядом с детьми. Те, в свою очередь, перемазались конфетами и сидели с планшетом в руках.
В конце поста блогер добавила, что у родителей не может быть правильного решения проблемы воспитания детей. «Все, что работает в одной семье, может не работать в другой», — заявила Купер.
В конце 2017 года американская блогерша The Unmumsy Mum опубликовала в Facebook фотографию своего обнаженного тела после родов. Подписчики похвалили новоиспеченную мать за честность и открытость, а также поздравили с рождением ребенка.
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