Встреча главы управы Рязанского района Андрея Киселева с жителями состоится 18 апреля

Об этом рассказал представитель организационного отдела управы.

— В ходе встречи будет поднято два вопроса. Первый касается работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений, а второй — проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, — отметил представитель управы.

В завершение встречи жители района смогут задать свои вопросы. В мероприятии будут принимать участие заместители главы, сотрудники отделов управы, начальник местного «Жилищника», руководитель ГУ «ИС района Рязанский», представители районного отдела МВД и Управления МЧС по ЮВАО.

Встреча начнется в 19.00. Она пройдет в здании районной управы по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 10. (мю)