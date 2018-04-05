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«Лигу плохих шуток» заставили извиниться за стеб над инвалидностью Рем Дигги
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«Лигу плохих шуток» заставили извиниться за стеб над инвалидностью Рем Дигги 

PlayboyRussia.com 42 минуты назад
Фото: PlayboyRussia.com
Создатель и ведущий шоу «Лига плохих шуток» Александр Гудков пошутил над инвалидностью рэпера Рем Дигги. Шутка прозвучала так: «Чем отличается Рем Дигга от слухов о нем? Слухи ходят». Вскоре ему пришлось извиниться.
Выпуск «Лиги плохих шуток» с приглашенным гостем Джиганом вышел 3 апреля.
Рэпер Рем Дигга незамедлительно отреагировал на неудачный стеб в свой адрес:
«Шутейки меня такие не трогают давно, мне за людей обидно. За людей с ограниченными физическими возможностями. Смысл в том, что это пропускают в эфир. Бородач и петух, приходите 6-го на мой концерт в Москве, я вам кое-что объясню и проходки бесплатные сделаю»
@remdigga42
Поддержать артиста решил рэпер Гуф, написав в своем твиттере нечто похожее на угрозу Гудкову.
Гудок пусть под ноги смотрит теперь
— Алексей (@therealgufito) 4 апреля 2018 г.
После гневных комментариев пользователей и ответа Рем Дигги Гудкову пришлось публично извиниться.
«Мы (весь коллектив нашей программки) вообще не про то, чтобы кого-то оскорблять! Ни я, ни Денис (Джиган) никакого умысла в оскорблении и уж тем более в унижении людей с ограниченными способностями и конкретно музыканта Рем Дигга не имели! Их в принципе не было и нет!» — написал телеведущий у себя в инстаграме.
Гудков также добавил: «Лига плохих шуток» — это зеркало, это сиюминутный срез на юмор/сатиру/сарказм, которые сейчас доминируют в Интернете. Все фамилии, которые так или иначе произносятся в шоу, мы рассматриваем как предмет «массовой культуры», а не проецируем на конкретную персону. Это реально «плохой вид юмора».
@gudokgudok
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