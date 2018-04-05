Перелетные стартапы: почему Кипр может стать новой Кремниевой долиной

За последние два года многие российские IT-компании открыли свои офисы на Кипре . Главная причина тому — налоговый режим IP Box, который правительство Кипра ввело в 2016 году на пять лет. Теперь все компании с интеллектуальной собственностью при запуске бизнеса на Кипре имеют право выводить до 80% прибыли из-под налогооблагаемой базы. Таким образом, эффективная налоговая ставка для них — всего 2,5%, то есть 12,5% на 20% прибыли.

Налоговый отпуск на море

Есть важное условие: нужно доказать, что продукт производится на Кипре. Поэтому компании вынуждены перевозить сюда разработчиков и топ-менеджеров. Высокая доходность оправдывает затраты на переезд первыми на Кипр перебрались уже состоявшиеся IT-компании: ставка 2,5% приобретает важное значение, если бизнес уже приносит солидный доход.

Все эти столь решительные меры для правительства Кипра были необходимы. После кризиса 2013 года на все вклады, превышающие €100 000, был зафиксирован налог 30%, нужно было восстанавливать доверие к банкам и государству и поднимать экономику. Правительство решило стимулировать привлечение на остров бизнесменов активно развивающейся мировой индустрии. Привлеченные мягким средиземноморским и налоговым климатами, они не просто перевели на остров свои финансовые потоки, но и перевезли самых ценных специалистов, которые резко подняли планку на местном рынке труда.

Среди компаний, открывших офисы на Кипре, например, издатели и разработчики компьютерных игр Wargaming и Nival, и часть подразделений Mail.ru Group

Помимо режима IP Box на Кипре ввели программу, упрощающую получение гражданства: достаточно любым способом вложить в экономику страны €2 млн По оценкам The Guardian , Кипру удалось привлечь порядка €4 млрд за 4 года.

Еще одна причина, по которой предприниматели выбирают Кипр, — НДС (VAT). На Кипре он равен 19%. Однако, регистрация в европейской системе учета НДС (VIES) упрощает отчетность компании при работе с европейскими партнерами.

Есть и другие причины резкого роста бизнеса на острове. Кипр удачно расположен географически: в отличие от Кремниевой долины, отсюда одинаково удобно добираться как до России и Европы, так и до арабских стран. В качестве дополнительного бонуса для соотечественников — исторически хорошее отношение к выходцам из Советского Союза и их семьям. Комьюнити разрастается такими темпами, что киприоты начинают учить русский язык. На Кипре даже появилась новая политическая партия «Я — гражданин», половина членов которой говорят по-русски.

Местные нюансы

Латвии и Болгарии. Есть на Кипре и свои сложности. Одна из важных особенностей, с которой сталкиваются предприниматели, — острая нехватка специалистов. С одной стороны, средний уровень интернет-обеспечения населения на Кипре составляет порядка 80%. В целом, это технологически развитая страна. С другой стороны, найти IT-специалиста на рынке труда практически невозможно. Сейчас на Кипре главенствует рынок работника, а не работодателя, потому что все больше компаний наращивают здесь свое присутствие. Спрос рождает предложение, и на остров приезжают специалисты из России, Беларуси

Другой острый вопрос — квартирный. Аренда хорошей квартиры в 2016 году обошлась бы в €500-600. В 2018 — уже в €900-1000. Крупные застройщики штампуют одну за одной элитные квартиры, но совершенно не уделяют внимание рынку жилья бизнес-класса, который показывает рост цен в полтора раза в последние два года. И если раньше квадратный метр стоил около €3000, сейчас — €4500-5000.

Сейчас такая ситуация приносит дополнительный доход для коренного населения, но в долгосрочной перспективе станет проблемой для развития бизнеса, и с ней местным властям еще предстоит столкнуться. И это хорошо согласуется с местным принципом «сига-сига», то есть «медленно-медленно». Его суть в том, что спешка не нужна и все нужно делать вовремя или «несколько позже». Первое время это сильно раздражает иностранцев: если вам пообещали выполнить срочную работу, то, возможно, это будет сделано не тотчас, а через пару дней. Отсутствие суетливости у киприотов в крови, и самый верный способ сохранить спокойствие — адаптироваться.

Синергия на всех уровнях

Несмотря на то, что проблем хватает, нерешаемых среди них нет. Не стоит забывать, что основными статьями доходов Кипра традиционно были сельское хозяйство и туризм. Поэтому ждать, что за два года у правительства появятся серьезные компетенции взаимодействия с крупным IT-сообществом, не стоит.

Кремниевая долина в свое время образовалась вокруг сообщества. Новые кипрские стартапы тоже опираются на активную поддержку комьюнити. Работа в этом направлении ведется, не первый год. Уже более 20 лет здесь существует Ассоциация Российских Бизнесменов Кипра, которая способствует развитию деловых отношений между странами. Такая синергия дает надежду на то, что этот европейский IT-центр, сможет составить конкуренцию Кремниевой долине.