В сквере Моисеенко сделают площадку для паркура, открытый лекторий и спираль ДНК

Тюмени за лето преобразят сквер, названный в честь бывшего ректора медакадемии Александра Моисеенко . На работы выделяют порядка 65 миллионов рублей.

— В центре сквера будет лекторий, где люди смогут разместиться на скамейках, рядом сделают подиум, на котором будет спираль ДНК с элементами вертикального озеленения, — рассказал Роман Воллерт, руководитель управы Ленинского округа Тюмени. — Зона будет со спортивным ядром, здесь появятся площадки с тренажерами, для занятий воркаутом и паркуром. Сеть тропинок в парке менять не будут, только заменят асфальт на них.

На входе в сквер установят стенды с информацией о медуниверситете, Александре Моисеенко и о здоровом образе жизни

Из сквера придется убрать несколько аварийных деревьев. Согласно проекту, здесь высадят порядка 50 деревьев и сформируют несколько ландшафтных групп. Они будут состоять из кустарников, хвойных и можжевеловых деревьев.

Проект МАФа в виде спирали ДНК В лектории планируют проводить лекции для горожан.

— Читать лекции будут наши преподаватели и студенты. Они будут касаться вопросов профилактики, здорового образа жизни, — пояснила Ольга Фролова , проректор тюменской медакадемии.

В этом году продолжаются работы по благоустройству экопарка «Затюменский». Там сделали освещение, проложили веложорожки, парковки и площадки. Изюминкой парка должны стать деревянные арт-объекты в форме зверей. Их исполнение не устроило администрацию, поэтому фигуру птицы и гнезда демонтировали, а остальные арт-объекты доработают.