Префект ЮВАО призвал коммунальщиков ускорить работу по приведению округа в порядок

Досрочно завершить все работы по уборке и приведению в порядок после зимы территории Юго-Восточного округа призвал глав управ и сотрудников коммунальных служб префект ЮВАО Андрей Цыбин

— Переходим в режим постоянной круглосуточной работы, — сказал Андрей Цыбин в ходе прошедшего накануне в префектуре традиционного координационного совещания по оперативным вопросам комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа. — В этой работе не нужно ориентироваться на какие-то отдаленные плановые сроки, необходимо привести в порядок районы, чтобы сделать наш округ чистым и красивым уже к 20 апреля. Погодные условия нам это позволяют сделать. Кроме того, особое внимание необходимо уделить кровлям. Нужно сейчас составить список адресов, где требуется ремонт крыш, чтобы в весенне-летний период их отремонтировать.

Среди работ, которые работникам коммунальных служб округа необходимо провести в ближайшее время, — промывка цоколей, ремонт водоотводов, ворошение снега, кронирование деревьев, вырубка сухостоя, удаление пней. Также в округе в течение двух дней промоют плиточное покрытие, дважды в день в ежедневном режиме проводится промывка территорий, пылесосы выходят шесть раз в сутки, а в ближайшие субботу и воскресенье коммунальщики промоют специальным шампунем все городские дороги. Приведут в порядок после зимы и фасады зданий. До 01 мая в округе проведут промывку фасадов жилых и нежилых строений, выходящих на вылетные магистрали Юго-Восточного округа.

Обсудили в ходе совещания и другие актуальные вопросы комплекса городского хозяйства. Так, полным ходом в округе идет планово-предупредительный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов. Лучше всего эта работа ведется в районах Выхино-Жулебино, Кузьминки, Люблино, Марьино и Печатники. Ускорить темпы следует в Капотне, Некрасовке и Текстильщиках.

Кроме того, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин сообщил, что все жилые дома на территории округа были проверены на предмет пожарной безопасности. Большинство замечаний инспекторов касается захламления путей эвакуации — приквартирных холлов и лестниц. Также были проверены и все системы дымоудаления в жилых домах ЮВАО.

— Все замечания, касающиеся обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе, должны быть устранены в течение ближайшего времени, — подытожил префект округа Андрей Цыбин.