На 30% выросло число жителей Москвы, позитивно оценивающих межнациональные отношения

"Наибольший прогресс наблюдается в Москве. По сравнению с 2014 годом количество людей, которые это состояние [межнациональных отношений] оценивают позитивно, выросло на 27%. Думаю, что если эта тенденция сохранится, то скоро мы не будем говорить о Москве, как о проблемном регионе", — сказал он.

В своем выступлении Магомедов отметил, что в целом по стране прослеживается общая тенденция по улучшению межнациональных отношений на региональном уровне. «По результатам ежегодного исследования, число граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в 2017 году составило 78,9%. Это на 2,5% выше, чем в прошлом году», — отметил заместитель руководителя администрации президента.