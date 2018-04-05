Как украсить дачный участок: 55 интересных идей

Даже самый аккуратный современный сад может быть дополнен аксессуарами: они придают ему индивидуальность и оживляют внешний вид. Подбирая декор для участка, опирайтесь на площадь, стиль дома и собственные предпочтения.

Светящиеся фигуры

Led-фигуры пришли в Россию из Голландии . Производители делают их из герметичного акрила, поэтому они не боятся воды, так что фигуры не нужно убирать в случае дождя и можно даже запустить в бассейн или пруд.

Конструкции очень прочные, выдерживают вес человека, использовать их при желании можно и в качестве садовой мебели.

Кроме того, этот вариант экологичный: фигуры работают на перезаряжаемом аккумуляторе. Он обладает большой емкостью, экономит электричество и не загрязняет окружающую среду, как пальчиковые батарейки.

Фото: Instagram _jellymoon_fleyt

Фото: Instagram ledlight_store

Фото: Instagram ledlight_store

Фото: Instagram ledlight_store

Кормушка для птиц

Кормушку для птиц можно сделать своими руками или купить в магазине. Она станет красивым аксессуаром и будет привлекать пернатых, чье присутствие оживит участок и поможет бороться с вредителями.

Подбирать тип кормушки нужно в зависимости от того, какие птицы обитают рядом с домом. Маленьким породам необходима небольшая и закрытая кормушка для защиты от хищных птиц.

Место кормушки не должно находиться в густой кроне дерева, быть продуваемым и доступным для кошек.

Фото: Instagram daniilkosarev

Фото: Instagram fair_masters_handmade

Фото: Instagram kormushki.su Фото: Instagram natomelchenko

Кашпо для цветов

Даже самые яркие клумбы нуждаются в красивом обрамлении. Садовое кашпо для цветов подбирают исходя из общей тематики сада, основных цветовых акцентов. Это могут быть элегантные деревянные напольные модели или кованые подвесные. В них высаживают цветы и создают оригинальные ансамбли из овощей.

Фото: Instagram consta_garden

Фото: Instagram consta_garden

Фото: Instagram landy_five

Фото: Instagram nikolai1538

Садовые скульптуры

Магазины садовых фигур предлагают разные варианты: от небольших классических садовых гномов до статуй из мрамора в полный рост.

Учитывайте концепцию сада и уместность скульптуры. В саду, выполненном в стиле кантри, будут хорошо смотреться веселые гномы и зверушки. Сад в стиле прованс дополнят светлые фигурки кроликов и декоративные клетки для птиц. Рядом с вьющимися растениями интересно будет выглядеть статуя в человеческий рост, создающая романтичную атмосферу.

Фото: Instagram consta_garden

Фото: Instagram gardenjenny

Фото: Instagram gardenjenny

Фото: Instagram w00dmaster4you

Садовые дорожки

Аккуратные садовые дорожки формируют облик всего участка. Для их создания используют плитку, гальку, бетонные блоки и спилы дерева.

Бетонные блоки просты в изготовлении и долговечны. Интересно смотрятся блоки разных размеров, между которыми растет трава.

Для получения узорчатой дорожки из гальки сначала отбирают гальку одного размера и приблизительно одной формы. Затем ее окрашивают и закрепляют на бетонной основе. Получается красочно и необычно.

Для деревянной садовой дорожки можно использовать прямоугольные доски или круглые кусочки бревен. Их закрепляют прямо в грунте. Пусть они не особо долговечные, зато очень экологичные.

Фото: Instagram dacha_blog

Фото: Instagram gorodu_net Фото: Instagram gorodu_net Фото: Instagram greenville_vlg Фото: Instagram handmade_pattern

Фото: Instagram melodiyasada

Фото: Instagram netepichnyi_sadovnik

Фото: Instagram netepichnyi_sadovnik

Фото: Instagram world_and_design

Садовый пруд

Ярким акцентом на дачном участке станет пруд. Его можно дополнить фонтаном или поселить в нем рыбок или черепашек. В этом случае за ним придется дополнительно ухаживать: предотвращать загрязнение воды, убирать лишние водоросли и кормить обитателей.

Из садового пруда можно составить настоящую художественную композицию: перекинуть через него декоративный мостик, высадить кувшинки и камыш, обложить по контуру камнями.

Фото: Instagram kustarniki48

Фото: Instagram landscape_rublev

Фото: Instagram netpulse13

Фото: Instagram russkiypeyzazh

Фото: Instagram sinkov_landscape

Фото: Instagram vladimir_akcent

Топиар

Топиар, или топиари, — это древнее искусство создания скульптуры из куста. Существуют мастера, которые подрезают растущий куст таким образом, чтобы он рос в нужном направлении и образовывал определенную фигуру. Но современный способ гораздо проще: из проволоки создается каркас будущей скульптуры, он надевается на молодой куст и тот понемногу заполняет его, так как каркас не дает зелени прорасти наружу. Формы могут быть любой сложности.

Фото: Instagram landshaft_dizain

Фото: Instagram landshaft_dizain

Фото: Instagram landshaft_dizain

Фото: Instagram sadovniki_online

Фото: Instagram topiari.ek Садовые фонтанты

Декоративный фонтан на дачном участке — отличное средство для релаксации. Журчание и блики воды успокаивают и настраивают на позитивный лад. Кроме того, фонтан может украсить и пустующий газон.

Фонтаны могут быть в разных стилях: классическом, восточном, минималистичном. Так что вараинт можно будет найти для любого сада.

Фото: Instagram berso_samara

Фото: Instagram granite_spb Фото: Instagram s.avramenko.75 Клумба

Главное украшение любого сада — растения. Оригинальная подача цветника, как на этих фото, привлечет к себе внимание и сделает участок интереснее.

Фото: Instagram agenziatiramisu_tver

Фото: Instagram autodes_net Фото: Instagram td_domkom

Садовые качели

Качели для сада могут быть переносными и стационарными. Стационарные, как правило, размещают на веранде или в садовой беседке. Для садовой лужайки лучше подойдет переносная модель, которую можно убрать в конце дачного сезона.

Фото: Instagram gardi_ledi_kreslo_kokon

Фото: Instagram moyzagoroddom

Фото: Instagram prosvoidom

Фото: Instagram shezlong_orelax

Садовая мебель

При выборе садовой мебели можно остановиться на ярких и необычных моделях. Сидя в таких креслах или на скамейке, приятно проводить время в саду. К тому же они просто радуют глаз.

Фото: Instagram interioorsart

Фото: Instagram landscape_rublev

Фото: Instagram nikolai1538

Фото: Instagram projectstroy_dpk Фото: Instagram projectstroy_dpk Беседка

Красивая беседка станет украшением дачного участка и местом для расслабленного времяпрепровождения. Сделать можно масштабный проект из дерева или камня или что-то более миниатюрное. Возле бассейна будет удачно смотреться беседка с балдахином.

Фото: Instaggram designboom.ru Фото: Instagram im5uglov

Фото: Instagram im5uglov

Фото: Instagram dom_company_krd