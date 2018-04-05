«Подписывал все, что просили»: парень, который подрался с мажором, рассказал о подтасовках следствия

В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня допросили 22-летнего Влада Рябухина, которому грозит 8 лет тюрьмы за то, что он пытался защитить себя в драке с мажором — 19-летним Саргизом Арутюняном. Главный герой истории, которая произошла летом прошлого года, подробно рассказал о драке, а также заявил, что следователь сфальсифицировал доказательства по уголовному делу.

В ходе допроса первым делом Владу пришлось вспомнить все обстоятельства той ночи, когда произошел конфликт. Об этой истории мы уже подробно писали. Влад вместе с другом приехал к дому на улице Менделеева, чтобы забрать с квартирной вечеринки девушку друга. Там у подъезда на него наехал пьяный подросток. Между парнями завязалась небольшая перепалка. В итоге все закончилось миром: ребята пожали друг другу руки и уже собирались разойтись, но тут на Влада наехала компания южан, которые оказались друзьями несовершеннолетнего подростка.

Ребята, несмотря на то что конфликт был исчерпан, решили заступиться за приятеля. Увесистый Саргиз, не пытаясь разобраться в происходящем, толкнул худощавого Влада в лицо. Устояв после этого, Влад дал сдачи мажору, который упал на асфальт и стукнулся головой. В итоге у него начался приступ эпилепсии. Влад бросился оказывать оппоненту первую помощь. После стычки молодые люди разошлись миром, но спустя месяц Саргиз написал заявление в полицию. Оказалось, что после случившегося ему пришлось сделать две операции. О том, как плохо ему было после драки, Саргиз уже рассказывал судье на одном из прошлых заседаний.

На суде сегодня выяснилось, что Влад год занимался боксом, чтобы набрать форму и пойти в армию. Каких-либо достижений в этом виде спорта у него не было. Он также отрицает, что использовал какой-либо прием, когда ударил Саргиза.

О том, что Арутюнян написал в полицию заявление, Влад узнал через два месяца после того, как ему позвонили из третьего отдела.

— Оперуполномоченный попросил меня явиться для дачи объяснений, — рассказал на суде Влад.

В отделе полиции № 3 Влад познакомился со следователем Екатериной Шакирзяновой. По словам парня, она необъективно расследовала уголовное дело. Например, Влада просили подписать протокол с показаниями, которые участники не давали во время очных ставок.

В суде Влад также рассказал, что следователь фиктивно провела осмотр места происшествия.

— В один из дней мне на телефон позвонила следователь Шакирзянова и сказала, что мне надо съездить к дому, где все произошло, сфотографировать его, тротуар, двор и подъезд, — говорит Влад. — Я все сделал и отправил ей по WhatsApp. Через некоторое время она мне перезвонила и сказала, что начальство не утвердило, и попросила сделать фотографии, на которых я бы указывал на дом, показывал, где и что происходило. Я все сделал и снова отправил. Позже, когда я пришел в полицию, она попросила меня подписать эти фотографии.

По словам Влада, Шакирзянова успокаивала его, говоря, что дело будет проходить по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», за которую светит только условный срок.

— Со следователем у меня были доверительные отношения. Она мне говорила: если ты не будешь доставлять мне проблем и будешь делать так, как я тебе говорю, у тебя будет все хорошо. Она говорила, что у меня будет 118-я статья и меня никто не посадит. Поэтому я воспринимал как должное все, что она делала, — пояснил в суде Влад. — Она говорила: вот бумага — на, подписывай — и я подписывал.

Однако в итоге дело завели по более тяжкой статье — 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Судье Влад также рассказал, что следователь не дала ему ознакомиться со всеми материалами уголовного дела.

— Следователя я спрашивал, могу ли прочитать показания всех свидетелей. Она мне сказала, что в рамках дела я не могу это сделать. То, что я написал в конце, что ознакомлен с материалами дела, — это все я писал под диктовку.

Адвокаты Влада уже подали заявление в следственный комитет с требованием привлечь следователя Шакирзянову к ответственности. Сейчас проводится проверка.

Следующее заседание суда запланировано на 11 апреля.