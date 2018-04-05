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Эвелина Бледанс: «Меня поздравили бывшие, но не все
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Эвелина Бледанс: «Меня поздравили бывшие, но не все 

WDay.ru 52 минуты назад
Фото: WDay.ru
Одной из самых ярких артисток нашей эстрады сегодня исполнилось 49 лет.
День рождения Эвелины Бледанс, которая к 49 годам состоялась и как актриса, и как телеведущая, и, конечно, как одна из самых самобытных клоунесс нашей эстрады, начался, как положено, — с трогательных пожеланий и подарков от самых родных и близких людей.
— Первым меня поздравил Семушка (младший сын от третьего брака, 6-летний Семен. — Прим. Wday.ru), принес торт со свечками, который он сделал вместе с бабушкой, — рассказала Wday.ru Эвелина Бледанс. — Испекли домашний «Наполеон»! Не знаю, насколько сын принимал в этом участие, потому что утром у меня была съемка, и подарок я увидела уже готовым. Еще он смастерил мне красивую открытку с цветком из аппликации. Также уже успели поздравить друзья — присылают домой и цветы, и приятные сюрпризы.
А вот сама звезда в ответ устраивать вечеринку для семьи и друзей сегодня не собирается.
Первыми с днем рождения Эвелину Бледанс поздравили бывший муж Александр и сын Семен
— Не очень люблю делать застолья из своих личных праздников, — пояснила нам она. — Тем более, мы только-только, 1 апреля, отгуляли Семин день рождения — и в садике, и дома. Поэтому сейчас еду в свой подшефный детский дом в подмосковном поселке Уваровка — везу всем подарки, и детишкам, и воспитателям. Полная машина роз. А еще — фотографии в красивых рамках: ранее устроили фотосессию в сказочных костюмах и вот напечатали снимки в подарок. Сотрудники этого детдома делают большое благородное дело, и хочется их как-то за это отблагодарить, поддержать. Будем весь день играть с детками и дарить им праздник, устроим мастер-классы по лепке, рисованию, всяким разным рукоделиям. Будет много веселья! Считаю, в свой день рождения нужно подарить праздник тем, кто в этом нуждается больше нас. Детки меня хорошо знают, еду к ним с большим личным участием. Для них главное — внимание, но сладости — само собой.
И сама знаменитость в этот день не обделена вниманием: ее сегодня поздравил и старший сын, 23-летний Николай, который живет в Израиле.
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— Гостила недавно у него в Израиле, мы много общаемся, а сегодня Коля поздравил меня по телефону, все в порядке, — поделилась Эвелина. — Бывшие поздравляют не все: с каими-то мужьями связь потеряна. Но Саша (третий супруг Александр Семин. — Прим. Wday.ru) ровно в полночь прислал поздравления и написал, что все слова и подарки — при личной встрече. Отношения у нас прекрасные. Бывшие помнят, что я у них есть. А в следующем году 50-летие отметим, как положено: устрою большую вечеринку для всех. Возраст свой ощущаю отлично: рабочий график такой плотный, что времени тосковать нет. Годы мне несут только приятные вещи, поэтому я своему возрасту благодарна.
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