Повторить «крымский сценарий» в Балтии не удастся

Присутствие в Балтийских государствах многонациональных боевых батальонов НАТО полностью исключает возможность повторения в регионе «крымского сценария». Такое мнение во время пребывания в Оттаве высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Что-либо подобное на то, что случилось в украинском Крыму или в восточной Украине, не может произойти в государствах Балтики, поскольку там присутствует НАТО, предоставляя гарантии безопасности и мощное сдерживания», — сказал Столтенберг. По его словам, если на какое-то из балтийских государств все же будет совершено нападение, «НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло свои силы».

Он также отметил Канаду за ее готовность возглавить многонациональный батальон, дислоцированный в Латвии . «Важность присутствия канадских подразделений в Латвии и американских в Польше частично заключается в том, что они — профессиональные, хорошо обученные и оборудованные, но частично в том, что это посылает очень мощный сигнал трансатлантического единства. НАТО — настоящий трансатлантический союз», — отметил Генсек.

Германия и Напомним: во время саммита НАТО в 2016-ом году Канада согласилась послать свои войска вместе с техникой в Латвию и возглавить многонациональный батальон, который сейчас находится в Прибалтике с целью сдерживания возможной российской агрессии. В батальон вошли также США Великобритания , которые развернули свои войска к другим приграничным с Россией государствам-членам Североатлантического альянса.

Также Столтенберг отметил, что, воплощая свою агрессивную внешнюю политику, Россия недооценила решимость и единство НАТО. «Россия недооценила решимость НАТО. Непосредственно реагируя на незаконную аннексию Крыма и усилия по дестабилизации Украины , мы прибегли к наибольшее усиление коллективной обороны со времен окончания Холодной войны, в том числе развернув боевые группы в Балтийских странах», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО «имеет больше сил, больше готовых к бою подразделений и увеличило расходы на оборону по всей Европе впервые за много лет». «Кроме этого, мы приостановили практическое сотрудничество с РФ и после инцидента в Солсбери стали свидетелями того, как союзники и партнеры НАТО согласованно решили выдворить много российских дипломатов», — отметил генсек.

Столтенберг также напомнил о широких экономических санкциях, наложенных на РФ большинством членов НАТО. «Если добавить к этому то, что союзники НАТО присоединились к экономическим санкциям, которые стали дже длительными, очевидно, что Россия недооценила единство, решительность и силу реакции НАТО и союзников на безрассудное поведение, которое РФ особенно ярко демонстрирует после событий в украинском Крыму в 2014 году», — подытожил он.

Кроме того, по словам Столтенберга, Североатлантический альян намерен создать новое Атлантическое командование, чтобы усилить свои позиции на Крайнем Севере. «НАТО планирует учредить новое Атлантическое командование, которое будет отвечать и за северную Атлантику. Надеюсь, руководители наших государств-членов примут такое решение во время саммита в июле. Это позволит нам увеличить возможности по обеспечению подкрепление по всей Атлантике», — сказал Столтенберг.

Он также призвал членов Альянса реагировать на усиление Россией своих позиций в северной Атлантике. «Нам, как Альянсу, необходимо реагировать, когда мы замечаем увеличение российского присутствия в Северной Атлантике, на Севере: большие военно-морские силы, больше судов и подводных лодок. Частью приспособления НАТО к современным условиям именно и есть то, что мы увеличиваем наши морские возможности, в том числе на Крайнем Севере», — подчеркнул Генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что НАТО усиливается «пропорционально и демонстрируя, что старается оставлять напряжение на Севере низким». «Мы привыкли говорить, что на Крайнем Севере мы имеем низкий уровень напряжения, и нам необходимо продолжать стремиться к недопущению гонки вооружений и росту уровня напряженности в регионе», — подытожил Столтенберг.