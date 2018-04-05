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Форум «Югра — территория развития» ждет своих участников
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Форум «Югра — территория развития» ждет своих участников 

АиФ Югра 52 минуты назад
Фото: АиФ Югра
С 4 апреля в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» стартовала регистрация на окружной молодежный Форум «Югра — Территория возможностей», который пройдет в Ханты-Мансийске с с 26 по 28 апреля.
Как сообщает Пресс-служба «Региональный молодежный центр», сто активистов Югры на базе детского технопарка «Кванториум» пройдут подготовку к Всероссийской форумной кампании, в том числе и к предстоящему форуму «УТРО-2018». В этот раз форум посвящен «Году добровольца (волонтера)» и «Году гражданского согласия».
Подать свою заявку для участия смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет в составе делегаций муниципалитетов округа: участники и победители муниципальных молодежных форумов, потенциальные участники Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО — 2018», иных Всероссийских форумов 2018 года, специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере молодежной политики, а также молодые работники, представители предприятий и организаций и другие.
Для участия в программе Форума необходимо зарегистрироваться в системе ais.fadm.gov.ru не позднее 15 апреля 2018 года. При регистрации необходимо заполнить анкету «Югра — Территория возможностей».
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