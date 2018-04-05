5 апреля отмечаем День подписчика

5 апреля отмечаем День подписчика5 апреля состоялся день подписчика, посвященный открытию подписной кампании на второе полугодие 2018 года. Подписаться на издания со скидкой, получить памятные призы и подарки, принять участие в мастер-классе «Пасхальная инсталляция» и благотворительной акции «Дерево добра» в этот день могли все желающие в отделении почтовой связи 603000 Нижнего Новгорода.

Открывая мероприятие, представитель министерства связи и СМИ региона Елена Ильина отметила слаженную работу министерства и почтовиков по поддержке печатных изданий: «Для нас очень важно сохранять и поддерживать институт подписки для читателей. Важно, что в этом направлении объединяют свои усилия и издательства, и почтовики, и министерство. В последнее время почта серьезно изменилась к лучшему, стала брать на вооружение самые современные технологии. Важно, что Почта России занимает активную социальную позицию, находит возможность делать скидки, проводит благотворительные акции по подписке».

На Дне подписчика свои издания представили « Комсомольская правда », «Нижегородские новости», «Нижегородский рабочий», «Земля Нижегородская», «Нижегородская правда», издательства «Арбуз» и «Газетный Мир» и другие.

Оформить подписку можно также на сайте podpiska.pochta.ru. Отметим, что во всех почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. «Каждую подписную кампанию я оформляю подписку в адрес детских домов Нижегородской области . Это стало доброй традицией не только для меня, но и для многих нижегородцев. Акция с каждым годом становится более популярной и востребованной. Только на 2-е полугодие 2017 года было оформлено около 1500 экземпляров, а за февраль 2018 года на компанию второго полугодия в адреса социальных организаций было оформлено уже более 2 тысяч подписок. Это отличная возможность сделать доброе дело и адресную помощь», — отметил директор Нижегородского филиала Почта России Сергей Орлов

В период основной подписной кампании на 2-ое полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий — как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий не будут повышены. Напомним, что тарифы на подписку на 1 полугодие 2018 года также не повышались.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставляет подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России , скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований. Информационная справка:

В состав Нижегородского филиала Почты России входят 22 почтамта, которые объединяют 1043 объекта почтовой связи, из них 963 стационарных отделения почтовой связи, 3 передвижных отделения, 1 — мобильное отделение связи и 76 пунктов почтовой связи.

В Нижегородском филиале Почты России работает 8 629 человек, в том числе 2 885 почтальонов и 1515 операторов почтовой связи.

Протяжённость почтовых маршрутов филиала составляет более 58 тысяч км. Автопарк филиала насчитывает 515 автомобилей. Каждый день почтовый транспорт Нижегородского УФПС преодолевает 42.1 тысячи км.

Ежегодно Нижегородское УФПС принимает около 65 млн писем и счетов и обрабатывает порядка 2 769 311 посылок. Нижегородский филиал обслуживает около 450 тысяч подписчиков, которым доставляется почти 500 тысяч экземпляров печатных изданий в год.