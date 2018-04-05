Вице-премьер Северной Осетии отметил улучшение работы министерств в регионе

ВЛАДИКАВКАЗ , 5 апреля. / ТАСС /. Федеральный пилотный проект «Бережливое правительство», который реализуется с конца прошлого года в Северной Осетии , позволил улучшить работу в ряде министерств республики, сказал вице-премьер Анатолий Поляков на заседании проектного офиса по реализации проекта.

"Есть уже первые результаты этой работы. К примеру, в министерстве промышленности и транспорта сократилось время на выдачу лицензии по приему черных и цветных металлов. В министерстве труда и социального развития оптимизировали процесс сбора документов для получения тех или иных субсидий, если раньше нужно было собирать семь видов документов, то сейчас нужно предоставить всего лишь один", — сказал Поляков.

По его словам, в рамках реализации проекта по каждому ведомству разработаны дорожные карты, подготовлены все необходимые нормативно-правовые документы. «Жители республики уже ощутили простоту и доступность взаимодействия с чиновниками. Наша задача, чтобы в конечном итоге каждый гражданин республики почувствовал необходимость и полезность данного проекта», — отметил вице-премьер.

Цель «Бережливого правительства» — оптимизация производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти.