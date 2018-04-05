Жители пятиэтажки в Лыткарине страдают от отсутствия ремонта

Жители пятиэтажки в Лыткарино страдают от треснувшего потолка, облезлых стен и грибка. Они даже обратились с жалобой на портал «Добродел». Съемочная группа «360» решила разобраться с ситуацией.

Некогда пятиэтажное здание было общежитием для студентов-отличников. За место в комнате боролись лучшие ученики города. Сейчас все наоборот — жители дома борются за выживание.

На протяжении двадцати лет дом приходит в аварийное состоянии. Грибок, сырость, оголенная проводка — главные достопримечательности жилплощади. Коммунальные службы ремонтируют пятиэтажку фрагментарно, однако до кровли дома так и не добрались. Крыша дома течет регулярно.

Съемочная группа «360» приехала в коммунальную службу. Директора на месте не было, на все вопросы отвечал его заместитель. Он объяснил, что деньги на ремонт собираются, в ближайшее время в доме будет проведен масштабный ремонт.