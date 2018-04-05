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ФСБ за I квартал предотвратила 7 попыток ввоза оружия в Омскую область из Казахстана
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ФСБ за I квартал предотвратила 7 попыток ввоза оружия в Омскую область из Казахстана 

Rambler News Service 57 минут назад
По итогам I квартала текущего года погрануправление ФСБ по Омской области пресекло семь попыток провоза оружия и боеприпасов через автомобильные пункты пропуска на омском участке границы Россия — Казахстан, сообщает «Город55» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во время прохождения контроля в автомобилях обнаружено шесть единиц оружия и около 100 патронов.
Кроме того, в пропуске Черлакского района пограничный отряд выявил 40 единиц холодного оружия. Владелец ножей не смог предоставить документы и сертификаты, подтверждающие их туристическое предназначение и в итоге они были изъяты.
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