ФСБ за I квартал предотвратила 7 попыток ввоза оружия в Омскую область из Казахстана 

По итогам I квартала текущего года погрануправление ФСБ по Омской области пресекло семь попыток провоза оружия и боеприпасов через автомобильные пункты пропуска на омском участке границы Россия — Казахстан, сообщает «Город55» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во время прохождения контроля в автомобилях обнаружено шесть единиц оружия и около 100 патронов.
Кроме того, в пропуске Черлакского района пограничный отряд выявил 40 единиц холодного оружия. Владелец ножей не смог предоставить документы и сертификаты, подтверждающие их туристическое предназначение и в итоге они были изъяты.