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ЦИК обсудит с экспертами перспективы развития избирательной системы
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ЦИК обсудит с экспертами перспективы развития избирательной системы 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российский Центризбирком намерен в ближайшее время собрать экспертов и специалистов, чтобы обсудить перспективы развития избирательной системы, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Самое главное, что мы сейчас намерены сделать, — не затягивая, провести такой «мозговой штурм» с участием специалистов и экспертов о том, как дальше развивать техническую составляющую избирательной системы России", — сказала Памфилова в четверг.
"Задача такая есть — сделать одну из самых современных систем в мире. В этом направлении будем работать", — добавила она.
Глава ЦИК отметила, что предстоит продумать разные пути развития системы: или совершенствовать то, что уже начато, или предложить принципиально иной вариант, который бы позволил вообще вывести избирательный процесс на качественно новый уровень к предстоящему федеральному циклу — парламентским выборам 2021 года и президентским выборам 2024 года.
"Перед нами стоит задача сейчас собрать экспертов и продумать разные возможности — или идти по тому пути, по которому мы идем, и совершенствовать, или нечто новое предложить, в том числе — это не исключается — применение блокчейна", — добавила глава ЦИК.
На просьбу уточнить, поднимался ли вопрос о совершенствовании избирательной системы на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным, она отметила, что намерение Центризбиркома работать в этом направлении он поддерживает.
"Наше намерение, желание совершенствовать и развивать это направление, конечно, президентом было поддержано в принципе. А детали — это уже вопрос недалекого будущего, когда мы соберем экспертов и посмотрим, какие существуют варианты, которые бы отвечали запросам нашего общества и тем принципам, которые президент сформулировал: прозрачность, надежность, достоверность результатов", — добавила она, отметив, что именно это вызывает доверие к избирательной системе и выборам.
Ранее глава ведомства неоднократно заявляла, что не исключает серьезного изменения системы голосования в стране к следующим федеральным выборам, в частности, она допускала возможность перехода к использованию системы блокчейн.
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