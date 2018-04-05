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РФ будет добиваться урегулирования правил поведения в интернете на уровне ООН
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РФ будет добиваться урегулирования правил поведения в интернете на уровне ООН 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия планирует добиваться того, чтобы правила ответственного поведения в интернете были урегулированы на уровне ООН. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, комментируя ситуацию с блокировкой ряда аккаунтов в социальной сети Facebook.
"Мы всегда предлагали на площадке ООН добиться приятия некой международной конвенции, в которой прописаны правила поведения в сети интернет. Потому что наши зарубежные коллеги, чаще всего американские коллеги (у них типичная политика двойных стандартов), однобоко применяют нормы и правила, про которые сами говорят с высоких трибун", — сказал министр, отметив, что Россия планирует последовательно добиваться урегулирования ответственного поведения в сети.
При этом Никифоров уточнил, что Facebook, как компания зарегистрированная в США, подчиняется их законам. «Бессмысленно считать, что интернет — пространство, на которое не распространяется современное законодательство», — добавил Никифоров.
Ранее сообщалось, что аккаунты Федерального агентства новостей (ФАН) в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин.
В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о блокировке более 270 страниц и аккаунтов в социальной сети, которые находились под управлением «Агентства интернет-исследований».
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