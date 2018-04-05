РФ будет добиваться урегулирования правил поведения в интернете на уровне ООН

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Россия планирует добиваться того, чтобы правила ответственного поведения в интернете были урегулированы на уровне ООН . Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, комментируя ситуацию с блокировкой ряда аккаунтов в социальной сети Facebook.

"Мы всегда предлагали на площадке ООН добиться приятия некой международной конвенции, в которой прописаны правила поведения в сети интернет. Потому что наши зарубежные коллеги, чаще всего американские коллеги (у них типичная политика двойных стандартов), однобоко применяют нормы и правила, про которые сами говорят с высоких трибун", — сказал министр, отметив, что Россия планирует последовательно добиваться урегулирования ответственного поведения в сети.

При этом Никифоров уточнил, что Facebook, как компания зарегистрированная в США , подчиняется их законам. «Бессмысленно считать, что интернет — пространство, на которое не распространяется современное законодательство», — добавил Никифоров.

Ранее сообщалось, что аккаунты Федерального агентства новостей (ФАН) в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин.