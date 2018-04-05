Верховная рада призвала международное сообщество не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2» и монополии России на газовых рынках мира. За обращение к зарубежным партнёрам Украины проголосовало 266 депутатов, сообщают в четверг киевские СМИ.
Парламент просит адресатов своего обращения «сделать всё возможное для необратимого запрета на строительство газопровода „Северный поток — 2“, не принимать участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта».
Депутаты напоминают о важности распространения на Газпром и аффилированных с ним лиц действия персональных и секторальных санкций. В случае если Газпром получит контроль над всем газовым рынком континентальной Европы, то сможет вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы, считают украинские парламентарии.