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Голодные посетители контактного зоопарка зарезали козу и поплатились
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Голодные посетители контактного зоопарка зарезали козу и поплатились 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Германии завершился судебный процесс над зарезавшими козу из контактного зоопарка посетителями. Как сообщает издание Deutsche Welle, они проведут несколько месяцев в тюрьме.
Двое злоумышленников пришли в контактный зоопарк в парке Хасенхайд в Берлине в воскресенье, 18 февраля. Мужчины зарезали ангорскую козу по кличке Лилли и попытались унести тушу. Однако их планам помешали полицейские, которых вызвали встревоженные криками животного местные жители.
На допросе мужчины признались, что пошли на убийство животного, так как несколько дней ничего не ели. Они приехали в Берлин из Румынии в январе и устроились работать на стройку, но с тех пор им ни разу не заплатили. Приезжие признались судье, что приняли контактный зоопарк за ферму, и так как оба с детства умели обращаться со скотом, они знали, как зарезать козу, причинив ей как можно меньше боли.
Суд приговорил одного из румын, прежде попадавшегося на краже, к десяти месяцам заключения, а его сообщника — к девяти.
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