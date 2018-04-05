Новое производство печатных плат появится в Зеленограде в районе Силино

В Алабушево появится промышленно-производственное здание по изготовлению печатных плат, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства «Производственное здание „ЦТБ“ по адресу: территория Алабушево, район Силино, Зеленоградский административный округ Москвы . Объект предназначен для производства печатных плат для монтажа электронных компонентов, аппаратур для радио, телевидения и связи», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

Уточняется, что в рамках проекта запланировано размещение помещений, предназначенных для выпуска изделий, а также основных и вспомогательных помещений для производственных подразделений. В промышленно-производственном здании «ЦТБ» разместятся как складские помещения, так и помещения с регулируемыми параметрами комнаты, в которых установлены ламинарные комплексы, а также лаборатория, мастерская, испытательный участок, мойка, помещения конструкторского бюро, склад запчастей, санитарно-бытовые и производственные помещения. На входе в здание предусмотрен пост охраны. По периметру проектируемого объекта запланирована установка ограждения. Для доступа персонала и автотранспорта на территорию запроектировано устройство турникета на входе в КПП и шлагбаума — на въезде.

Проектом благоустройства территории предполагается устройство проезда, площадок и автостоянок, установка малых архитектурных форм, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, а также устройство наружного освещения территории.