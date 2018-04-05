У поп-группы NSYNC появится звезда на Аллее славы в Голливуде

Американский поп-квартет NSYNC, в которой в начале своей карьеры выступал Джастин Тимберлейк , удостоена именной звезды на на Аллее славы Голливуда Лос-Анджелесе (штат Калифорния), об этом сообщила пресс-служба Торговой палаты Голливуда.

«Мы отдаем честь заслугам NSYNC, присуждая звезду на нашей Аллее славы», — говорится в сообщении палаты в Twitter.

Официальная церемония открытия памятного знака пройдет в понедельник, 30 апреля.

Группа NSYNC была образована во Флориде в 1995 году. В ее состав вошли Тимберлейк, Лэнс Басс, Крис Киркпатрик, Джоуи Фэтоун и Джейси Чейзес . Наибольшую популярность музыканты приобрели в 2000-е годы, только в США было продано более 30 миллионов экземляров альбомов. Группа была номинирована на премию Grammy восемь раз.

После распада в 2002 году Тимберлейк успешно занялся сольной карьерой. На его счету пять альбомов и 10 Grammy.

Экс-участники не объявляли о намерении воссоединять группу.

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