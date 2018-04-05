Сведения о доходах депутатов Мосгордумы за 2017 г. опубликуют не позднее 19 апреля

Декларации о доходах депутатов Мосгордумы за 2017 г. будут опубликованы не позднее 19 апреля. Об этом сообщил глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами столичного парламента, Владимир Платонов.

«Все депутаты в установленный законом срок уложились и сдали свои декларации на себя, на супругов и на несовершеннолетних детей до 1 апреля 2018 г. Сведения о доходах будут размещены не позднее 19 апреля 2018 г.», — заявил В. Платонов.

Депутаты регионального парламента ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, обязаны отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Соответствующие сведения депутаты обязаны предоставить о себе, своих супругах и несовершеннолетних детях. Непредоставление или несвоевременное предоставление сведений являются основаниями для досрочного прекращения полномочий парламентария.