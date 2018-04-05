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Сведения о доходах депутатов Мосгордумы за 2017 г. опубликуют не позднее 19 апреля
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Сведения о доходах депутатов Мосгордумы за 2017 г. опубликуют не позднее 19 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Декларации о доходах депутатов Мосгордумы за 2017 г. будут опубликованы не позднее 19 апреля. Об этом сообщил глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами столичного парламента, Владимир Платонов.
«Все депутаты в установленный законом срок уложились и сдали свои декларации на себя, на супругов и на несовершеннолетних детей до 1 апреля 2018 г. Сведения о доходах будут размещены не позднее 19 апреля 2018 г.», — заявил В. Платонов.
Депутаты регионального парламента ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, обязаны отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Соответствующие сведения депутаты обязаны предоставить о себе, своих супругах и несовершеннолетних детях. Непредоставление или несвоевременное предоставление сведений являются основаниями для досрочного прекращения полномочий парламентария.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что все депутаты Мосгордумы своевременно сдали декларации о своих доходах за 2017 г.
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