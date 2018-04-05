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Приморец, желая сохранить репутацию на новой работе, выплатил долг по алиментам
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Приморец, желая сохранить репутацию на новой работе, выплатил долг по алиментам 

Prim.News 1 час назад
Он задолжал 50 тысяч рублей.
Житель Кавалеровского района выплатил долг по алиментам, чтобы не иметь плохую репутацию на новой работе.
Задолженность гражданина М. по алиментам составляла почти 50 тысяч рублей. Ранее не имеющий постоянного места работы, мужчина все-таки решил официально трудоустроиться и, чтобы не допустить осуждения со стороны руководства и коллег, выплатил задолженность по алиментам, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Между тем, УФССП России по Приморскому краю напоминает, что в соответствии со ст. 111 Семейного Кодекса Российской Федерации граждане, обязанные уплачивать алименты, должны сообщать судебному приставу-исполнителю и лицу, получающему выплаты, о перемене места работы или жительства.
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