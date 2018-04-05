Приморец, желая сохранить репутацию на новой работе, выплатил долг по алиментам

Он задолжал 50 тысяч рублей.

Житель Кавалеровского района выплатил долг по алиментам, чтобы не иметь плохую репутацию на новой работе.

Задолженность гражданина М. по алиментам составляла почти 50 тысяч рублей. Ранее не имеющий постоянного места работы, мужчина все-таки решил официально трудоустроиться и, чтобы не допустить осуждения со стороны руководства и коллег, выплатил задолженность по алиментам, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.