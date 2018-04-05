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В Волгоградской области в 2020 году пройдет перепись населения
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В Волгоградской области в 2020 году пройдет перепись населения 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о создании комиссии по переписи населения в 2020 году.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документ, в состав комиссии войдут представители регионального органа государственной статистики, областной администрации, региональных ГУ МВД и УФСБ, военного комиссариата, местного телевидения и не только. Возглавит ее вице-губернатор Александр Блошкин.
Добавим, что перепись пройдет в октябре.
Напомним, что последний перепись населения проводилась в 2010 году. Сейчас в Волгоградской области проживает 2,5 миллиона человек, а в России — 146,8 миллиона человек.
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