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В Думе предложили законодательно закрепить понятие «необоснованный вызов» скорой помощи
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В Думе предложили законодательно закрепить понятие «необоснованный вызов» скорой помощи 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Партпроект "Единой России" «Народный контроль» предложил прописать в законодательстве понятие «необоснованный вызов» скорой помощи. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе партии со ссылкой на координатора проекта, депутата Госдумы Анну Кувычко.
"Партпроект предлагает законодательно закрепить понятие «необоснованный вызов» скорой медицинской помощи. Это позволит избежать ситуации, при которой вызов экстренной службы зачастую производится без веских на то причин", — заявила Кувычко. Она высказала мнение, что для реализации данной законодательной нормы требуется обязательное проведение просветительской работы с населением по поводу разъяснения существующих правил вызова скорой медицинской помощи.
Парламентарий также рассказала, что партпроект разработал предложения, в том числе и по созданию парковочных мест для транспорта спецслужб. «Нами разработаны предложения о создании парковочных мест для специальных транспортных средств спецслужб», — добавила депутат. Еще одним предложением, по ее словам, является «идея внедрить в практику работы неотложки видеофиксацию самого процесса оказания помощи».
Кувычко пояснила, что соответствующие предложения призваны облегчить «и без того непростой труд фельдшеров и медицинских работников».
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