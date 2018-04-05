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СК выясняет, почему обрушился потолок дома для переселенцев в поселке Кез
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СК выясняет, почему обрушился потолок дома для переселенцев в поселке Кез 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дом был построен по программе переселения граждан из ветхого жилья. Выяснилось, что помимо рухнувшего потолка, там есть и другие нарушения: промерзают стены, не соответствует норме влажность, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.
В администрации муниципального образования запланировано проведение следственных действий.
Кезский район уже не впервый раз привлекает внимание общественности. Так, в прошлом году стало известно, что власти Кеза потратили свыше 170 миллионов рублей на дороги без начала и конца, которые по официальной версии должны вести в села, где осталось по десятку жителей. При этом в районе не нашлось нескольких десятков тысяч рублей для того, чтобы обеспечить проезд туда автобусами.
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