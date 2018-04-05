В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева в САО прошли Дни карьеры

3 и 4 апреля 2018 года в Тимирязевской академии проходили традиционные весенние Дни карьеры. Студентам представилась возможность выбрать понравившегося работодателя. Залы Центральной научной библиотеки имени Н. И. Железнова на два дня превратились в большой выставочный комплекс. Представители компаний-работодателей наполнили пространство информационными буклетами, броскими ролл апами, содержательными презентациями. Квалифицированные сотрудники давали развернутые консультации по любому интересующему ребят вопросу. У каждого стенда студенты буквально выстраивались в очередь.

Ярмарку вакансий посетили представители более шестидесяти компаний. Среди них и лидеры мирового рынка — «Байер», «Сингента», «Джон Дир Русь» и другие. Опыт показал, что общение студентов с потенциальными работодателями обрело форму взаимовыгодного диалога, который, с одной стороны, позволяет лучше и глубже понять запросы бизнеса, с другой — найти работу своей мечты. В поисках кадров компании агропромышленного комплекса регулярно обращаются именно к Тимирязевской академии, что подтверждает ее способность отвечать самым серьезным запросам современности.

Первый день работы форума был посвящен таким направлениям, как агрономия, биотехнология, ветеринария, зоотехния, агрохимия и агропочвоведение, экология и природопользование, лесное дело, садоводство, ландшафтная архитектура, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Второй день выставки прошел для направлений: агроинженерия, природообустройство и водопользование, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, землеустройство и кадастры, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, техносферная безопасность, экология и природопользование, экономика и организация, менеджмент, реклама и связи с общественностью, туризм и др.

Илья Корнеев , первый проректор РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева: «У наших студентов есть прекрасная возможность пройти практику и стажировку в крупных компаниях. Мы видим много примеров, когда наши выпускники успешно трудоустраиваются, а потом приходят к нам в День карьеры и занимаются подбором кадров.»

Мылтасова Алёна, представитель крупной торговой сети «Ашан Ритейл», подтвердила слова Ильи Корнеева и рассказала, что сама является выпускницей Тимирязевской академии. «Я закончила факультет экономики и финансов и работаю специалистом по подбору персонала в „Ашан Ритейл“. И сегодня я сама пришла рассказать тимирязевцам о нашей компании. Рекомендую всем студентам и выпускникам академии обязательно посещать ярмарку вакансий. Тимирязевка даёт все возможности для уверенного старта», — сказала Алёна.

Студентка 303 группы направления «Технология производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции» Любовь Гулюкина рассказала, что хотела бы попасть на стажировку в крупную компанию. «Хочу работать технологом на молочном производстве. Заполнила анкеты нескольких компаний: „Русское молоко“, „Данон“ и Московский завод плавленых сыров „Карат“. Думаю, мне повезет!».

Для желающих подробнее ознакомиться с представленными компаниями в кинозале демонстрировались презентационные фильмы.