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Сотовый оператор Tele2 запустил сеть 4G в Приморском крае
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Сотовый оператор Tele2 запустил сеть 4G в Приморском крае 

Prim.News 1 час назад
Специалисты модернизировали действующее оборудование и вывели в эфир новые базовые станции.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Приморском крае. Высокоскоростной мобильный Интернет доступен более чем 80% жителей региона, передает пресс-служба компании.
Скоростным мобильным Интернетом в стандарте 4G могут пользоваться абоненты Tele2 из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Партизанска, Большого Камня и Фокино и большинства других населенных пунктов края.
Для обеспечения клиентов Tele2 в Приморье качественным высокоскоростным мобильным Интернетом технические специалисты компании модернизировали действующее оборудование и вывели в эфир новые базовые станции. Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц и обладает большой емкостью, что обеспечивает надежность, широкое покрытие и высокую скорость передачи данных до 70 Мбит/с.
Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2: «Мы активно развивали сети LTE по всей России. В 2018 году Tele2 запускает услуги скоростного мобильного Интернета в 10 регионах страны, пять из них приходится на Восток России. Услуги связи четвертого поколения уже стали доступны нашим клиентам в Приморье и Бурятии. На очереди — Магадан, Сахалин и Камчатка».
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