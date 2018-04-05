Сотовый оператор Tele2 запустил сеть 4G в Приморском крае

Специалисты модернизировали действующее оборудование и вывели в эфир новые базовые станции.

Tele2 , альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Приморском крае . Высокоскоростной мобильный Интернет доступен более чем 80% жителей региона, передает пресс-служба компании.

Арсеньева, Дальнегорска, Спасска-Дальнего, Скоростным мобильным Интернетом в стандарте 4G могут пользоваться абоненты Tele2 из Владивостока Уссурийска , Артема, Находки Дальнереченска , Лезозаводска, Лучегорска Партизанска , Большого Камня и Фокино и большинства других населенных пунктов края.

Для обеспечения клиентов Tele2 в Приморье качественным высокоскоростным мобильным Интернетом технические специалисты компании модернизировали действующее оборудование и вывели в эфир новые базовые станции. Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц и обладает большой емкостью, что обеспечивает надежность, широкое покрытие и высокую скорость передачи данных до 70 Мбит/с.