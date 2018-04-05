Названы самые высокооплачиваемые профессии в Швейцарии

За дипломатами идут авиадиспетчеры, которые зарабатывают минимум $13 700 в месяц после 15 лет работы, и старшие медицинские консультанты — с зарплатой не менее $13 470. На другом конце шкалы находятся таксисты, которые получают ежемесячно как минимум $3 340, и то — это только на втором году работы, сообщает The Local.

Другие профессии с самыми низкими зарплатами — клинеры ($3 580), служащие зоопарка ($3 660), а также парикмахеры и фермеры, которые зарабатывают порядка $3 970.

Новое издание Lohnbuch Schweiz также показывает эволюцию заработной платы, демонстрируя, что у государственных служащих она растет чаще всего с 2006 года. У учителей начальной школы, например, доходы взлетели на 36,4% с 2006 года — до минимума $7 300. А таксистам опять пришлось несладко — их зарплаты снизились на 15%.

Что касается других специальностей, профессионально обученные официанты, например, могут рассчитывать на минимальный ежемесячный доход в размере $4 310. Столько же получают шеф-повара в первый год работы.

Минимальная заработная плата для бизнес-аналитиков — $8 440, в то время как кредитные менеджеры банков получают $10 650 в месяц.

Протестантские священники в Цюрихе зарабатывают $9 500 на девятый год работы.

Для строительных инженеров заработок составляет $6 570, для профессиональных военных офицеров — $8 560, для полицейских — $5 760. Между тем, проводник поезда зарабатывает минимум $5 190, что на 20% выше в сравнении с 2006 годом.

Кстати, швейцарские города заняли три позиции в десятке лучших мест мира по качеству жизни.