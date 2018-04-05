Во времена кризисов дипломатам не позавидуешь, тем более когда они находятся в государстве, которое конфликтует с их родиной. Российский посол Анатолий Антонов пожаловался несколько дней тому назад в одном интервью на ядовитую атмосферу, которая доставляет ему в Вашингтоне много проблем. Афера со вмешательством в американские выборы 2016 года создала атмосферу глубокого недоверия. Россию обвиняют во всем, даже в плохой погоде, вздохнул Антонов. Это настолько далеко зашло, что перед послом закрыты почти все двери для налаживания контактов. Прежде чем он после своего прибытия в Вашингтон в прошлом году впервые смог встретиться с одним депутатом Конгресса, прошло три месяца.
Его коллега в Лондоне, Александр Яковенко, ощущает похожую холодную атмосферу. Во время встречи с министром иностранных дел Борисом Джонсоном британец отказался протянуть русскому руку. Понятно, что Яковенко не очень-то пытался завоевать симпатии в этой стране: после покушения с отравлением в Солсбери он даже позволил себе обвинить британцев в том, что они сами совершили это покушение.
В такие времена стоит полистать переведенные недавно и на немецкий язык дневники советского посла Ивана Майского, который находился в Лондоне с 1932 по 1943 год по поручению Сталина. Пламенного социалиста Майского также упрекали в том, что он непозволительно вмешивается в политику страны его пребывания. Недовольство Британии по отношению к советскому государству очень затрудняло, мол, его деятельность. Однако этот общительный дипломат с еврейскими корнями создал первоклассную сеть контактов. Он установил тесные отношения даже с врагом коммунистов Уинстоном Черчиллем, что оказалось очень ценным во время Второй мировой войны.
Трудно сравнивать эти времена. Однако таких блестящих дипломатов, как Майский, который к тому же проявил литературный талант, вряд ли можно найти сегодня в России. Любимое оружие многих посланников Москвы — тяжелые пропагандистские пушки. А Майский, напротив, пользовался в Лондоне под конец таким уважением, что британцы умоляли Сталина не отзывать его. Чтобы достичь такого успеха, послам Путина Антонову и Яковенко предстоит еще долгий путь.