Василий Уткин открывает спортивное маркетинговое агентство

Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин сообщил в Twitter об открытии собственного медийного агентства Simple Sport, которое будет заниматься «спортивным маркетингом в самом широком смысле этого слова».

«Мы с партнерами решили объединить массу точечных проектов, которыми занимались последнее время, и создали новую компанию Simple Sport. Компания занимается спортивным маркетингом в самом широком смысле этого слова», — написал он.

Журналист отметил, что работа в своём агентстве ознаменует новый этап его жизни. В скором времени в свет выйдут несколько новых проектов, в которых «связи и опыт будут конвертированы в истории самого широкого профиля».

Сайт агентства simple-sport.ru находится в стадии разработки, но на нём уже представлен логотип проекта.

«Открыты к сотрудничеству; впрочем, именно в этом нет ничего нового», — резюмировал журналист.