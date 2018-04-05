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Памела Андерсон — о своих эротических фотосессиях: «Они спасли мне жизнь»
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Памела Андерсон — о своих эротических фотосессиях: «Они спасли мне жизнь» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В беседе с журналистом Памела вспомнила, как в детстве ее сексуально домогалась ее няня, а позже эффектная модель многократно подвергалась приставаниям со стороны мужчин. И только откровенные фотосессии помогли ей остаться на плаву.
— поделилась знаменитая блондинка. Памела Андерсон появлялась на обложке Playboy 14 раз. Популярность ей все-таки в итоге наскучила: сейчас она живет во Франции вместе с бойфрендом-футболистом Адилем Рами. "Голливуд — это тяжело. Мне там не нравится, но все-таки это работа. Я счастлива, что сейчас живу во Франции и могу направить свои силы куда-то еще", — призналась Андерсон.
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Фото:Instagram
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