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В Челябинске ради смены УК было фальсифицировано собрание жильцов
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В Челябинске ради смены УК было фальсифицировано собрание жильцов 

Уральский меридиан 53 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
26 января 2018 года в управляющую компанию, осуществляющую обслуживание дома 16 Б по улице Скульптора Головницкого, заказным письмом поступили уведомления, написанные от имени заявителей, со сведениями о переизбрании УК и копии решений, где заявители являлись инициаторами проведения общего собрания.
«По обращению жителя дома прокуратура Курчатовского района города Челябинска провела проверку о фальсифицикации решения общего собрания, в ходе которой было установлено, что общее собрание по вопросу избрания в качестве новой управляющей компании лицами, указанными в решении и протоколе, не инициировалось, вышеуказанные документы не подписывались, во вновь избранную управляющую компанию не направлялись», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По результатам проверки материалы были направлены начальнику отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за подделку, использование официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (ч.ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ).
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