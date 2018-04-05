В Челябинске ради смены УК было фальсифицировано собрание жильцов

26 января 2018 года в управляющую компанию, осуществляющую обслуживание дома 16 Б по улице Скульптора Головницкого, заказным письмом поступили уведомления, написанные от имени заявителей, со сведениями о переизбрании УК и копии решений, где заявители являлись инициаторами проведения общего собрания.

«По обращению жителя дома прокуратура Курчатовского района города Челябинска провела проверку о фальсифицикации решения общего собрания, в ходе которой было установлено, что общее собрание по вопросу избрания в качестве новой управляющей компании лицами, указанными в решении и протоколе, не инициировалось, вышеуказанные документы не подписывались, во вновь избранную управляющую компанию не направлялись», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.