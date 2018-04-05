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Слишком много киосков: переход под часовней решили переделать из-за угрозы пожаров
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Слишком много киосков: переход под часовней решили переделать из-за угрозы пожаров 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Два пешеходных перехода — под часовней на Красном проспекте и у ГПНТБ на площади Пименова перешли в ведомство городского предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС). В ближайшее время там начнут переделывать систему противопожарной безопасности и ужесточат требования для торговцев.
До этого, как уточнили в метрополитене, переходы были в управлениях структур мэрии.
«Там меры безопасности в минимальном объеме, которые есть, безусловно приняты. Но, сегодня меняются нормативы, повышаются требования. Сегодня эти все системы мы будем совершенствовать, — рассказал начальник УЗСПТС Александр Мысик. — Например, на Красном проспекте — 131 торговое место. То есть постоянно под землёй находятся 130-140, иногда 150 человек персонала, который сегодня обслуживает проходящий трафик. Поэтому, безусловно, мы должны обеспечить безопасность. Может быть даже в ущерб каким-то коммерческим интересам, которые существуют. Потому что и мэром поставлена задача обеспечить безопасность прежде всего. Поэтому самые жесткие требования должны быть предъявлены, мы их серьезно ужесточим».
По словам Александра Мысика, решение будет проектным. «Те вещи, которые сегодня в метрополитене стандартно организованы, — система видеонаблюдения, система транспортной безопасности, пожарной безопасности. Конечно, такого профессионального качественного отношения к переходам в какой-то момент не было организовано», — уточнил он. По его словам, переходы должны переоборудовать до конца лета.
В новосибирском метрополитене все системы безопасности соответствуют всем требованиям и «всем реалиям жизни», рассказал начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов. В том числе, в метро есть пожарные шахты тоннельной вентиляции, на каждый случай возгорания разработано 50 схем режимов работы вентиляции.
«Даже, если отключат свет, свет на станции будет. Здесь есть аварийное освещение — лампочки с красными точками. Это лампы аварийного освещения. От аккумуляторных батареек. Они локальны, ни от кого не зависят. В течение часа поддерживают все нормы освещения», — уточнил он.
После трагедии в Кемерово в Новосибирске начались внеплановые проверки систем пожаротушения в зданиях. Сотрудники МЧС проверяют все торговые центры. Сегодня была проверка противопожарной безопасности в ТЦ «Сан Сити».
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