Ответственность работодателей, использующих серые схемы, может быть ужесточена

Проблемы теневого сектора экономики и вопросы его легализации стали предметом обсуждения парламентариев и экспертов в ходе «круглого стола» в Госдуме

По оценкам экспертов, объём теневого сектора экономики в России достиг угрожающих масштабов — 39 процентов от ВВП. Без заключения трудовых и гражданско-правовых договоров сегодня работают миллионы россиян. Эти люди не платят налоги, работодатели не перечисляют за них средства в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Как их «легализовать», парламентарии и эксперты решали в ходе «круглого стола» в Госдуме.

Зачастую уход в тень — инициатива не самих сотрудников. «В Интернете немало весьма своеобразных обращений к работодателям, — рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко . — Предлагаются целые инструкции, как именно уходить от заключения трудовых договоров».

При этом, по словам парламентария, работа без договора — это не просто попытка уйти от уплаты налогов. «К сожалению, в общественном сознании такие нарушения даже не воспринимаются как преступления, — признал он. — Однако люди, которые на это соглашаются, практически „обрезают“ своё будущее: им не будут оплачивать больничные листы, это скажется на уровне их пенсионного обеспечения. С другой стороны, сложившаяся практика наносит удар по всей экономике нашей страны».

Михаил Тарасенко напомнил: на повышение уровня жизни населения, защиту пенсионеров, поддержку уязвимых слоёв населения нужны средства. «И эти средства лежат в том числе вот в этой, серой, заработной плате. Если бы это явление не приняло таких масштабов, возможно, мы бы сейчас не обсуждали вопрос о повышении пенсионного возраста, могли бы достойно оплачивать больничные листы, улучшить качество медицинского обслуживания», — сказал он.

С наибольшим размахом права работников нарушаются в сфере услуг, констатируют эксперты. «Разнообразные и достаточно неприятные для нас нарушения чаще всего кроются на небольших предприятиях», — сказал Михаил Тарасенко.

Научный руководитель Института экономики природопользования и экологический политики НИУ ВШЭ Александр Багин констатировал: в России появились целые отрасли, где в тени трудятся 70 и более процентов сотрудников. Это — текущий ремонт зданий и сооружений, уборка, частные перевозки, оптовая и розничная торговля.

«Хуже всего дела обстоят в охране. Там без заключения договоров работают около 90 процентов сотрудников», — сказал он. Только по оценкам Росстата , в серый сектор экономики в нашей стране попали 15 миллионов человек. «Однако экспертная оценка говорит, что в реальности эти цифры намного выше», — признал эксперт.

Справиться с этой проблемой можно только консолидированными усилиями исполнительной власти, уверен Александр Багин. В то же время в разговоре с « Парламентской газетой » Михаил Тарасенко признал: готовых методов стопроцентного решения задачи пока что нет ни у одного ведомства.

По мнению парламентария, необходимо подумать над повышением штрафов для работодателей, отказывающихся платить своим сотрудникам белую зарплату.

При этом заместитель начальника управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда Инна Иванова уверена: только лишь санкциями заставить работодателей соблюдать права работников не получится.

«Мы переходим от модели санкций к модели соответствия, — пояснила она. — Если раньше инспектор работал по схеме «пришёл — увидел — наказал», то сейчас он должен провести профилактические мероприятия, вынести предупреждение, чтобы у работодателя была возможность исправить ошибки и устранить нарушения и тем самым восстановить права работников».