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В случае затопления курганцев будут спасать на машинах-амфибиях
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В случае затопления курганцев будут спасать на машинах-амфибиях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кургане готовятся к весеннему половодью.
Ранее, чтобы спасти Курган от наводнения, «Водный союз» распилил лед на реке Тобол: у городской плотины и у Кировского моста.
Сегодня компания запаслась химическими реагентами, инструментами, спецодеждой и материалами. В подразделениях «Водного союза» организованы круглосуточные дежурства. Службы организации, находящиеся в зоне возможного затопления, готовы к эвакуации.
«Подготовлены 19 бригад слесарей аварийно-восстановительных работ, укомплектованных необходимыми средствами малой механизации, готовы ликвидировать возможные нештатные ситуации в ежесуточном режиме. Авто— и спецтехника предприятия подготовлена к работе в условиях паводка», — отметил руководитель акционерного общества «Водный союз» Владимир Овсянников.
Он уточнил, что из зоны затопления людей будут вывозить на двух военных машинах-амфибиях.
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