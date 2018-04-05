В случае затопления курганцев будут спасать на машинах-амфибиях

Кургане готовятся к весеннему половодью.

Ранее, чтобы спасти Курган от наводнения, «Водный союз» распилил лед на реке Тобол: у городской плотины и у Кировского моста.

Сегодня компания запаслась химическими реагентами, инструментами, спецодеждой и материалами. В подразделениях «Водного союза» организованы круглосуточные дежурства. Службы организации, находящиеся в зоне возможного затопления, готовы к эвакуации.

«Подготовлены 19 бригад слесарей аварийно-восстановительных работ, укомплектованных необходимыми средствами малой механизации, готовы ликвидировать возможные нештатные ситуации в ежесуточном режиме. Авто— и спецтехника предприятия подготовлена к работе в условиях паводка», — отметил руководитель акционерного общества «Водный союз» Владимир Овсянников

Он уточнил, что из зоны затопления людей будут вывозить на двух военных машинах-амфибиях.