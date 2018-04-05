В здании банка Рукавишниковых откроют Центр творческих индустрий

Фото из архива редакцииВ здании банка Рукавишниковых откроют Центр творческих индустрийОбследование, которое проводит Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, должно завершиться к концу мая. Об этом сегодня сообщил и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин , побывавший на объекте. После этого будет подготовлен проект и определена сумма, которое потребуется на проведение ремонтно-восстановительных работ.

Обновления требуют помещения на площади в 6000 квадратных метров. Сейчас вид у них неприглядный — почти три года здание не эксплуатировалось и не отапливалось. Повсюду сохраняются следы присутствия швейной фабрики. Можно увидеть утюги, катушки ниток, россыпи пуговиц, старые выкройки. Через некоторое время всё здесь будет по-другому — откроется Центр творческих индустрий. Искусство, ремёсла — по словам Сергея Горина, любой посетитель сможет найти здесь занятие по душе. Планируется открытие различных творческих студий. Будет концертный зал.

Работы планируется начать в 2019 году.