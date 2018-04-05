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В здании банка Рукавишниковых откроют Центр творческих индустрий
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В здании банка Рукавишниковых откроют Центр творческих индустрий 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото из архива редакцииВ здании банка Рукавишниковых откроют Центр творческих индустрийОбследование, которое проводит Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, должно завершиться к концу мая. Об этом сегодня сообщил и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин, побывавший на объекте. После этого будет подготовлен проект и определена сумма, которое потребуется на проведение ремонтно-восстановительных работ.
Обновления требуют помещения на площади в 6000 квадратных метров. Сейчас вид у них неприглядный — почти три года здание не эксплуатировалось и не отапливалось. Повсюду сохраняются следы присутствия швейной фабрики. Можно увидеть утюги, катушки ниток, россыпи пуговиц, старые выкройки. Через некоторое время всё здесь будет по-другому — откроется Центр творческих индустрий. Искусство, ремёсла — по словам Сергея Горина, любой посетитель сможет найти здесь занятие по душе. Планируется открытие различных творческих студий. Будет концертный зал.
Работы планируется начать в 2019 году.
Напомним, здание, которое до 2015 года занимала швейная фабрика «Маяк», — объект культурного наследия федерального значения. В этом здании размещался банк нижегородского купца Сергея Рукавишникова. В годы I Мировой войны швеи эвакуированной из Варшавы фабрики изготавливали здесь форму для солдат, после революции назначение сохранилось — в здании продолжала оставаться швейная фабрика. В конце 2017 года здание из федеральной собственности передали в областную.
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