Обсудили строительство храмов: мэр Самары провела встречу с митрополитом Сергием

Самарская епархия запланировала строительство храмов и детских духовно-просветительских центров в столице региона. Вопрос предоставления земельных участков под эти объекты митрополит Сергий обсудил с мэром Еленой Лапушкиной

О достигнутых договоренностях пока не собщают. Глава города отметила, что Самарская епархия проводит большую работу по сохранению семейных ценностей, а также занимается патриотическим, духовно-просветительским воспитанием молодежи.

— Я всегда интересуюсь жизнью города, особенно вопросами церковно-административных отношений, — заверил градоначальницу митрополит.

Также участники встречи обсудили благоустройство территории Софийского собора, который строят на четвертой очереди набережной. Их соединят с помощью лестницы, обустройство которой началось еще в прошлом году.

Работы планируют завершить в апреле. Сам храм также должен быть готов к чемпионату мира по футболу.

Четвертая очередь набережной все еще закрыта на реконструкцию. Окончание работ запланировали на конец мая. Самым ожидаемым объектом является фонтан площадью 385 квадратных метров.