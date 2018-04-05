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Обсудили строительство храмов: мэр Самары провела встречу с митрополитом Сергием
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Обсудили строительство храмов: мэр Самары провела встречу с митрополитом Сергием 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарская епархия запланировала строительство храмов и детских духовно-просветительских центров в столице региона. Вопрос предоставления земельных участков под эти объекты митрополит Сергий обсудил с мэром Еленой Лапушкиной.
О достигнутых договоренностях пока не собщают. Глава города отметила, что Самарская епархия проводит большую работу по сохранению семейных ценностей, а также занимается патриотическим, духовно-просветительским воспитанием молодежи.
— Я всегда интересуюсь жизнью города, особенно вопросами церковно-административных отношений, — заверил градоначальницу митрополит.
Также участники встречи обсудили благоустройство территории Софийского собора, который строят на четвертой очереди набережной. Их соединят с помощью лестницы, обустройство которой началось еще в прошлом году.
Работы планируют завершить в апреле. Сам храм также должен быть готов к чемпионату мира по футболу.
Четвертая очередь набережной все еще закрыта на реконструкцию. Окончание работ запланировали на конец мая. Самым ожидаемым объектом является фонтан площадью 385 квадратных метров.
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